2019-03-17T09:34:07+03:00
Происшествия

В минувшую субботу в Большой Туле сгорел деревянный дом

Анна ЖУКОВА
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16 марта в 11:34 на пульт диспетчера «Единой службы спасения-112» поступило сообщение о пожаре дома в тульской д. Медвенка.

На место происшествия незамедлительно выехали два пожарных расчета СПСЧ, по одному расчету ПЧ-2 и ПСЧ-3.

По прибытии на место происшествия в 11:44, пожарные приступили к ликвидации горения. Открытое горение ликвидировано в 11:55.

Пострадавших нет. В результате происшествия сгорела обрешетка кровли, прогорели потолочные перекрытия, обгорела наружная часть стены.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 14 человек и 4 единицы техники. Причина пожара устанавливается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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