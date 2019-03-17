В минувшую субботу в Большой Туле сгорел деревянный дом
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16 марта в 11:34 на пульт диспетчера «Единой службы спасения-112» поступило сообщение о пожаре дома в тульской д. Медвенка.
На место происшествия незамедлительно выехали два пожарных расчета СПСЧ, по одному расчету ПЧ-2 и ПСЧ-3.
По прибытии на место происшествия в 11:44, пожарные приступили к ликвидации горения. Открытое горение ликвидировано в 11:55.
Пострадавших нет. В результате происшествия сгорела обрешетка кровли, прогорели потолочные перекрытия, обгорела наружная часть стены.
Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 14 человек и 4 единицы техники. Причина пожара устанавливается.
ИСТОЧНИК KP.RU