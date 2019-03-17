Крупный пожар в Новомосковске: накануне днем 25 человек тушили склад с бумагой
16 марта в 14:35 на пульт диспетчера «Единой службы спасения-112» поступило сообщение о пожаре в нежилом кирпичном здании на ул. Связи в Новомосковске.
На место происшествия незамедлительно выехали сразу 7 пожарных расчетов, в том числе ПЧ «Бранд Мауэр».
По прибытии на место происшествия в 14:38, огнеборцы приступили к ликвидации горения. Пожар удалось потушить только в 16:05.
Пострадавших нет. В результате происшествия в помещении здания обрушилась крыша и сгорели 500 тонн бумаги в бухтах.
Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 25 человек и 7 единиц техники.
Причина пожара устанавливается.
ИСТОЧНИК KP.RU