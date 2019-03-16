Тульский «Арсенал» празднует победу над «Енисеем» - 2:0

16 Март 20:51 2019-03-16T20:51:31+03:00

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16 марта на Центральном стадионе Тулы состоялся матч 20-го тура РПЛ «Арсенал» - «Енисей».

Специалисты сразу записали «Арсенал» в фавориты, и канониры не разочаровали болельщиков.

Матч начался с атаки красноярцев, которая завершилась лишь прострелом в линию штрафной. Ответный набег внезапно совершил защитник оружейников Виктор Альварес. Он здорово подключился к атаке, прошел с мячом в штрафную, но там его уже поджидали сразу три соперника.

На 9-ой минуте Джорджевич умудрился получить «горчичник» за фол в центре поля.

На 17-ой минуте уже игрок «Енисея» Савичев дал по ногам Резиуану Мирзову и также получил желтую карточку.

Но Мирзов отомстил уже на 30-ой минуте, шикарным ударом направив мяч из-за предела штрафной точно в дальнюю девятку - 1:0!

До перерыва гости успели несколько раз огрызнуться, но быстро успокоились.

Во втором тайме «Енисей» взял инициативу в свои руки и начал активно прессинговать, но лучший игрок «Арсенала» отлично контролировал ситуацию в воротах.

А вот Горбатенко и Ткачев напросились на «Горчичники».

На 70-й минуте отличный шанс был у Кутьина, но он не сумел пробить, находясь всего в нескольких сантиметрах от ворот.

На 88-ой минуте «Арсенал» увеличил преимущество. Горбатенко отправил мяч в дальнюю девятку ворот «Енисея» - 2:0!

ИСТОЧНИК KP.RU