На трассе Тула-Новомосковск в страшном ДТП погиб мужчина

СЕГОДНЯ 15:01 2019-03-16T15:01:14+03:00

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Как стало известно, 15 марта около 19:00 на трассе Тула-Новомосковск произошло смертельное ДТП. Возле деревни Сергиевское Киреевского района столкнулись две отечественные легковушки – «пятерка» и «двенашка».

По предварительным данным, 55-летний водитель «пятёрки» скончался на месте, водитель второй машины был госпитализирован в тяжелом состоянии.

Напомним, трассу Тула - Новомосковск туляки давно называют «дорогой смерти». На ней постоянно происходят ДТП, часто со смертельным исходом. Многие водители считают, что трассу необходимо расширить до четырех полос и сделать отбойник-разделитель, чтобы машины не вылетали на встречку.

ИСТОЧНИК KP.RU