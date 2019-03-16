В Арсеньево из пожара спасли троих человек
Пожар в Арсеньево
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16 марта в 08:11 на пульт диспетчера «Единой службы спасения-112» поступило сообщение о пожаре в доме на ул. Комсомольская в п. Арсеньево.
На место происшествия незамедлительно выехали четыре пожарных расчета, которые справились с возгоранием за 5 минут.
Пострадавших нет. Звеном газодымозащитной службы спасено 3 человека.
В результате происшествия выгорела терраса внутри по всей площади, обгорела обрешетка кровли и кровля дома по всей площади.
Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 7 человек. Причина пожара устанавливается.
ИСТОЧНИК KP.RU