2019-03-16T10:32:34+03:00
Происшествия

В Арсеньево из пожара спасли троих человек

Анна ЖУКОВА
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Пожар в АрсеньевоПожар в Арсеньево
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16 марта в 08:11 на пульт диспетчера «Единой службы спасения-112» поступило сообщение о пожаре в доме на ул. Комсомольская в п. Арсеньево.

На место происшествия незамедлительно выехали четыре пожарных расчета, которые справились с возгоранием за 5 минут.

Пострадавших нет. Звеном газодымозащитной службы спасено 3 человека.

В результате происшествия выгорела терраса внутри по всей площади, обгорела обрешетка кровли и кровля дома по всей площади.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 7 человек. Причина пожара устанавливается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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