16 марта тульский «Арсенал» сыграет с «Енисеем». Прогнозы на матч

СЕГОДНЯ 09:53 2019-03-16T09:53:35+03:00

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Туляков приглашают на Центральный стадион поболеть за «Арсенал». Матч 20-го тура РПЛ против красноярского «Енисея» стоится 16 марта в 19.00.

Это будет первый по-настоящему домашний матч тульского клуба. Ранее из-за запрета комиссии РПЛ и РФС по футбольным полям проводить матчи на Центральном стадионе команда Игоря Черевченко играла с ЦСКА (2:0) в Грозном, а ответный матч четвертьфинала Кубка России с «Оренбургом» (1:1) - в Химках.

Что касается прогнозов на матч, специалисты считают, что «Арсенал» не оправдывает надежды своих болельщиков, и сейчас борется скорее за выживание, чем за место в еврокубках. В активе канониров после 19 туров есть 24 очка. От зоны Лиги Европы команда Игоря Черевченко отстает на восемь баллов, отыграть которые ей будет крайне непросто.

«Енисей» же и вовсе застрял на последней строчке турнирной таблицы, выбраться откуда команде Дмитрия Аленичева поможет только чудо. Красноярский клуб имеет в активе лишь 11 баллов, отставая от зоны переходных матчей на семь очков.

Букмекеры считают тульский «Арсенал» фаворитом матча. На победу хозяев дается коэффициент 1.87, тогда как на ничью — 3,50, а на успех «Енисея» — 4,60.

ИСТОЧНИК KP.RU