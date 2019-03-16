На Пасху до тульских кладбищ будут пущены дополнительные автобусы
На Пасху до кладбищ пустят дополнительные автобусы
Изменить размер текста:
В день празднования Пасхи и дни планируемых массовых пассажиропотоков в период празднования религиозных праздников, предшествующих и последующих дню Пасхи (Вербное Воскресение, Радоница), до тульских кладбищ будут пущены дополнительные единицы общественного транспорта.
Также в целях безопасности в эти дни будет введено ограничение движения всех видов транспорта, кроме городского и спецтехники, по Новомосковскому шоссе.
ИСТОЧНИК KP.RU