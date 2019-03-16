2019-03-16T09:43:16+03:00
Общество

На Пасху до тульских кладбищ будут пущены дополнительные автобусы

Анна ЖУКОВА
Поделиться:
На Пасху до кладбищ пустят дополнительные автобусыНа Пасху до кладбищ пустят дополнительные автобусы
Изменить размер текста:

В день празднования Пасхи и дни планируемых массовых пассажиропотоков в период празднования религиозных праздников, предшествующих и последующих дню Пасхи (Вербное Воскресение, Радоница), до тульских кладбищ будут пущены дополнительные единицы общественного транспорта.

Также в целях безопасности в эти дни будет введено ограничение движения всех видов транспорта, кроме городского и спецтехники, по Новомосковскому шоссе.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Арсеньево из пожара спасли троих человек
16 марта тульский «Арсенал» сыграет с «Енисеем». Прогнозы на матч
В Туле состоялись научные чтения школьников «Шаг в науку»
Погода в Туле 16 марта: мокрый снег и дождь
Туляк ударил сотрудницу супермаркета и украл продукты
Министр труда и соцзащиты РФ Максим Топилин приехал в Тулу с рабочим визитом
За неделю в Туле поймали и определили в приют 15 собак
В тульскую деревню Хопилово вывозили загрязненный снег
В Туле ведется ремонт дорог по 16 адресам
В Туле чествовали работников сферы ЖКХ
18 марта в Туле пройдет плановое отключение светофоров
В Тульской области зарплаты медперсонала значительно выросли
Особое внимание в Тульской области уделяется борьбе с онкологией
Младенческая смертность в Тульской области снизилась на небывалый уровень
В Тульской области откроют 10 ФАПов
В Тульской области пенсионерка заплатит штраф за оскорбление школьницы
В Туле уровень воды в Упе опустился до 35 см
В Туле на торговцев-нелегалов составили четыре протокола
Дело об убийстве пропавшего парня в Тульской области направили в суд
В Туле планируется построить ФОК на две тысячи мест
В Алексине произошел пожар в бане
15 марта в Туле отремонтируют дороги на ул. М. Тореза, Бондаренко, Оборонной
В Туле назовут лучшего web-разработчика
В Туле проходит финал образовательного проекта «Мама-предприниматель»
Тульские коммунальные службы переходят на весенне-летний режим работы
Силовики задержали двоих наркоторговцев в Тульской области
В Тульской области максимальный за последние 19 лет сев озимых культур