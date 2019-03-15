СЕГОДНЯ 17:52 2019-03-15T17:52:41+03:00

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В Туле состоялись научные чтения школьников «Шаг в науку». В мероприятии приняли ученики 5-7 классов города.

В холле Городского центра для участников мероприятия развернула свою работу интерактивная выставка «Занимательная наука», где посетители познакомились с экспонатами «Квант-музея» детского технопарка «Кванториум», позволяющими постигать законы окружающего мира.

Подведение итогов и торжественное награждение победителей, призеров и участников городских научных чтений состоится 12 апреля на пленарном заседании XII городской научно-практической конференции старшеклассников «Шаг в науку» в Тульском Доме науки и техники.

ИСТОЧНИК KP.RU