В Туле состоялись научные чтения школьников «Шаг в науку»
В Туле состоялись научные чтения школьников «Шаг в науку». В мероприятии приняли ученики 5-7 классов города.
В холле Городского центра для участников мероприятия развернула свою работу интерактивная выставка «Занимательная наука», где посетители познакомились с экспонатами «Квант-музея» детского технопарка «Кванториум», позволяющими постигать законы окружающего мира.
Подведение итогов и торжественное награждение победителей, призеров и участников городских научных чтений состоится 12 апреля на пленарном заседании XII городской научно-практической конференции старшеклассников «Шаг в науку» в Тульском Доме науки и техники.
ИСТОЧНИК KP.RU