Погода в Туле 16 марта: мокрый снег и дождь
Атмосферное давление 735-740 мм рт. ст.
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Ночью 16 марта 2019 года в Туле и Тульской области облачно.
Небольшой, местами умеренный снег. На дорогах гололедица. Ветер юго-восточный 5-10 м/с.
Температура воздуха по области ночью -5…0 градусов.
Днем облачно с прояснениями.
Местами небольшие осадки - мокрый снег и дождь (по данным сайта Метеоинфо до 1 мм).
Ветер юго-восточный с порывами 6-11 м/с.
Температура воздуха по области днем 0…+5 градусов.
Атмосферное давление 735-740 мм рт. ст..
Метеорологическая дальность видимости - 7000 м, во время осадков – 5000 м.
ИСТОЧНИК KP.RU