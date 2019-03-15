2019-03-15T17:51:20+03:00
Общество

Погода в Туле 16 марта: мокрый снег и дождь

Атмосферное давление 735-740 мм рт. ст.
Виктория ЯКУШИНА
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Ночью 16 марта 2019 года в Туле и Тульской области облачно.

Небольшой, местами умеренный снег. На дорогах гололедица. Ветер юго-восточный 5-10 м/с.

Температура воздуха по области ночью -5…0 градусов.

Днем облачно с прояснениями.

Местами небольшие осадки - мокрый снег и дождь (по данным сайта Метеоинфо до 1 мм).

Ветер юго-восточный с порывами 6-11 м/с.

Температура воздуха по области днем 0…+5 градусов.

Атмосферное давление 735-740 мм рт. ст..

Метеорологическая дальность видимости - 7000 м, во время осадков – 5000 м.

ИСТОЧНИК KP.RU

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