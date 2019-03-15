Туляк ударил сотрудницу супермаркета и украл продукты
Уголовное дело направлено в суд
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Заместитель прокурора Центрального района Тулы утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении безработного 25-летнего туляка в грабеже.
В супермаркете «Дикси» мужчина взял продукты и вышел из торгового зала, минуя кассу. По пути его заметила заместитель управляющей, которая попросила вернуть товар.
В ответ мужчина ударил ее в лицо и, удерживая похищенные продукты, скрылся. Уголовное дело направлено в суд, сообщает прокуратура области.
ИСТОЧНИК KP.RU