Туляк ударил сотрудницу супермаркета и украл продукты

СЕГОДНЯ 17:36 2019-03-15T17:36:12+03:00

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Заместитель прокурора Центрального района Тулы утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении безработного 25-летнего туляка в грабеже.

В супермаркете «Дикси» мужчина взял продукты и вышел из торгового зала, минуя кассу. По пути его заметила заместитель управляющей, которая попросила вернуть товар.

В ответ мужчина ударил ее в лицо и, удерживая похищенные продукты, скрылся. Уголовное дело направлено в суд, сообщает прокуратура области.

ИСТОЧНИК KP.RU