2019-03-15T17:30:09+03:00
Общество

Министр труда и соцзащиты РФ Максим Топилин приехал в Тулу с рабочим визитом

Виктория ЯКУШИНА
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15 марта 2019 года, в Туле министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин провел совещание по вопросу создания системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами в рамках федерального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография».

Национальный проект «Демография» затрагивает ряд вопросов поддержки рождения детей, семьи, а также внимательного отношения к проблемам старшего поколения.

Для региона проект станет стартовой площадкой для выполнения национальных задач по увеличению продолжительности здоровой и активной жизни старшего поколения, поставленных Президентом. Система долговременного ухода – одно из направлений национального проекта «Демография». Для реализации проекта в Тульской области удалось консолидировать усилия органов исполнительной власти, учреждений социального обслуживания и здравоохранения, общественных организаций и добровольческих объединений.

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин поблагодарил Максима Топилина и возглавляемое им министерство за методическую поддержку, координацию и представленную сегодня возможность вживую обсудить вопросы внедрения системы долговременного ухода.

ИСТОЧНИК KP.RU

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