За неделю в Туле поймали и определили в приют 15 собак
Отлов безнадзорных животных в Туле продолжается
Фото: Алексей ФОКИН
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С 7 по 14 марта в Туле было поймано и определено в приют 15 собак.
Специалисты ООО «Континент +» выезжали на вызовы по просьбам жителей семь раз. Отлов безнадзорных животных производился на улицах Кауля, Максимовского, на территориях 1-го проезда Металлургов, пос. Рождественский.
С животными будет проведен комплекс лечебно-профилактических мероприятий.
Напоминаем, что заявку на отлов бродячих собак туляки могут оставить в письменном виде по адресу: г. Тула, ул. Гоголевская, д. 53б, либо по телефонам: 8 (4872)56-58-10, 8 (4872)21-46-41.
ИСТОЧНИК KP.RU