2019-03-15T16:58:39+03:00
Общество

За неделю в Туле поймали и определили в приют 15 собак

Отлов безнадзорных животных в Туле продолжается
Виктория ЯКУШИНА
Поделиться:
Фото: Алексей ФОКИНФото: Алексей ФОКИН
Изменить размер текста:

С 7 по 14 марта в Туле было поймано и определено в приют 15 собак.

Специалисты ООО «Континент +» выезжали на вызовы по просьбам жителей семь раз. Отлов безнадзорных животных производился на улицах Кауля, Максимовского, на территориях 1-го проезда Металлургов, пос. Рождественский.

С животными будет проведен комплекс лечебно-профилактических мероприятий.

Напоминаем, что заявку на отлов бродячих собак туляки могут оставить в письменном виде по адресу: г. Тула, ул. Гоголевская, д. 53б, либо по телефонам: 8 (4872)56-58-10, 8 (4872)21-46-41.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Туле состоялись научные чтения школьников «Шаг в науку»
Погода в Туле 16 марта: мокрый снег и дождь
Туляк ударил сотрудницу супермаркета и украл продукты
Министр труда и соцзащиты РФ Максим Топилин приехал в Тулу с рабочим визитом
В тульскую деревню Хопилово вывозили загрязненный снег
В Туле ведется ремонт дорог по 16 адресам
В Туле чествовали работников сферы ЖКХ
18 марта в Туле пройдет плановое отключение светофоров
В Тульской области зарплаты медперсонала значительно выросли
Особое внимание в Тульской области уделяется борьбе с онкологией
Младенческая смертность в Тульской области снизилась на небывалый уровень
В Тульской области откроют 10 ФАПов
В Тульской области пенсионерка заплатит штраф за оскорбление школьницы
В Туле уровень воды в Упе опустился до 35 см
В Туле на торговцев-нелегалов составили четыре протокола
Дело об убийстве пропавшего парня в Тульской области направили в суд
В Туле планируется построить ФОК на две тысячи мест
В Алексине произошел пожар в бане
15 марта в Туле отремонтируют дороги на ул. М. Тореза, Бондаренко, Оборонной
В Туле назовут лучшего web-разработчика
В Туле проходит финал образовательного проекта «Мама-предприниматель»
Тульские коммунальные службы переходят на весенне-летний режим работы
Силовики задержали двоих наркоторговцев в Тульской области
В Тульской области максимальный за последние 19 лет сев озимых культур