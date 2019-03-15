2019-03-15T16:57:24+03:00
Общество

В тульскую деревню Хопилово вывозили загрязненный снег

Эксперты в пробе отходов выявили присутствие железа и нефтепродуктов
Мария ВЛАСОВА
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Тульская природоохранная прокуратура провела проверку по факту незаконного складирования снега на земельном участке у деревни Хопилово.

Установлено, что вывозили и складировали снег в непредназначенном для этого месте работники МКУ «Сервисный центр города Тулы» по указанию начальника отдела по работе с территорией «Иншинское» главного управления администрации города по Привокзальному району.

Отходы от зимней уборки улиц представляли собой снежные отвалы высотой до 2 м. Эксперты в пробе отходов выявили присутствие загрязняющих веществ, в том числе железа, нефтепродуктов.

Прокурор в отношении начальника возбудил дело об административном правонарушении по статье «несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических требований при обращении с отходами производства и потребления». Оно направлено для рассмотрения в Министерство природных ресурсов и экологии Тульской области.

В адрес главы администрации г. Тулы внесено представление об устранении нарушений законодательства об отходах производства и потребления, охране почв, сообщает прокуратура области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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