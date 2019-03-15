В тульскую деревню Хопилово вывозили загрязненный снег
Тульская природоохранная прокуратура провела проверку по факту незаконного складирования снега на земельном участке у деревни Хопилово.
Установлено, что вывозили и складировали снег в непредназначенном для этого месте работники МКУ «Сервисный центр города Тулы» по указанию начальника отдела по работе с территорией «Иншинское» главного управления администрации города по Привокзальному району.
Отходы от зимней уборки улиц представляли собой снежные отвалы высотой до 2 м. Эксперты в пробе отходов выявили присутствие загрязняющих веществ, в том числе железа, нефтепродуктов.
Прокурор в отношении начальника возбудил дело об административном правонарушении по статье «несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических требований при обращении с отходами производства и потребления». Оно направлено для рассмотрения в Министерство природных ресурсов и экологии Тульской области.
В адрес главы администрации г. Тулы внесено представление об устранении нарушений законодательства об отходах производства и потребления, охране почв, сообщает прокуратура области.
ИСТОЧНИК KP.RU