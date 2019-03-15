2019-03-15T16:43:38+03:00
Общество

В Туле ведется ремонт дорог по 16 адресам

Виктория ЯКУШИНА
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В работах задействовано 12 бригад подрядных организаций: «Урожай71», «ЮСК», «Ленинское ДРСУ», «Киреевское ДРСУ», «Тандемстрой», «КС-Строй», «МК-Строй», МКУ «Сервисный центр города Тулы».

Ремонт производят на ул. М. Тореза, Одоевском путепроводе, Орловском шоссе, ул. Бондаренко, Оборонной (от ул. Староникитской до Новомосковского шоссе), Вересаева, Оружейной, Бондаренко, Арсенальной, Ген. Маргелова (возле д. 1 и д.9), Максимовского и др.

Оставить заявку на выполнение аварийно-восстановительного ремонта можно несколькими способами:

1. Отправить обращение через сервис «Тула – без ям!». На него можно попасть через сайт администрации города Тулы (на сайте размещен соответствующий баннер). Срок выполнения работ по заявке – 10 дней.

2. Обратиться в управление по транспорту и дорожному хозяйству по телефону: 30-47-81.

3. Прислать сообщение в официальные группы администрации города Тулы в соцсетях с указанием адреса, где находится яма.

ИСТОЧНИК KP.RU

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