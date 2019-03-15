В Туле чествовали работников сферы ЖКХ
Фото: Администрация Тулы
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Сегодня, 15 марта, в Городском концертном зале состоялось торжественное мероприятие, посвященное предстоящему Дню работника жилищно-коммунального хозяйства и бытового обслуживания населения.
В рамках торжества прошло награждение медалью администрации города Тулы за вклад в сферу благоустройства и жилищно-коммунального хозяйства лучших работников жилищно-коммунального хозяйства и предприятий бытового обслуживания.
Мероприятие завершилось праздничным концертом.
ИСТОЧНИК KP.RU