2019-03-15T15:28:59+03:00
Общество

В Тульской области зарплаты медперсонала значительно выросли

Юлия КУДЫМОВА
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Медицинский работники - движущая сила в обеспечении доступности и качества медицинской помощи, считает глава ведомства. Без наличия грамотных специалистов будет бесполезно любое высокотехнологичное оборудование, признает глава областного минздрава Андрей Третьяков:

- В регионе реализуются программы, предусматривающие мероприятия по привлечению медицинских кадров для работы в государственных учреждениях здравоохранения, повышения профессионального уровня, предоставление мер социальной поддержки и решения жилищных вопросов. За 2018 год в регионе трудоустроено 311 врачей, из них молодых специалистов – 104. По программе «Земский доктор» привлечено для работы в селе 39 врачей и 6 фельдшеров.

По данным Росстата Тульская область занимает стабильное 4 место по уровню заработной платы в ЦФО, после Москвы, Московской и Калужской областей. Это необходимо, чтобы врачи оставались в Тульской области, а не уезжали в Москву.

В 2018 году существенно повысилась заработная плата всех категорий медицинских работников. Наибольший рост заработной платы произошел у младшего медперсонала –50,3%. Сейчас средний доход составляет 29 997 рублей. У врачей средний заработок составляет 60 614,20, рост в сравнении с прошлым годом - 26,8%. Доходы среднего медперсонала составляет 30 492, что больше прошлогодних показателей на 22%.

ИСТОЧНИК KP.RU

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