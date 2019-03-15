Особое внимание в Тульской области уделяется борьбе с онкологией

СЕГОДНЯ 15:26 2019-03-15T15:26:34+03:00

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Министр здравоохранения Андрей Третьяков подчеркнул, что в 2019 году особое внимание будет уделено борьбе с онкологическими заболеваниями. Такая задача была поставлена губернатором Тульской области Алексеем Дюминым в ежегодном Послании.

С августа 2018 года функционирует специализированное маммологическое отделение на базе онкодиспнсера. Комплексное лечение получают все пациенты со злокачественными новообразованиями молочных желез – это хирургическое лечение, лучевая терапия, химиотерапия. Финансирование из бюджета на приобретение лекарственных препаратов заложено на сумму более 200 млн рублей.

В октябре 2018 году начал работу маммологический центр в клинико-диагностическом центре, где все жительницы области с предопухолевыми заболеваниями и подозрением на злокачественные образованиями могут обследоваться даже без направления врача.

В сентябре стартовал проект Онкопатруль71 – это мультидисциплинарная бригада специалистов, оснащенная мобильными медицинскими комплексами, которая выезжает в районы, как в районные центры, так и в малые населенные пункты.

В 2019 году планируется создание трех амбулаторных онкологических центров в рамках единой структуры – в Туле, Новомосковске, Щекино. В 2020 году откроются еще два центра в Алексине и Ефремове. Закупается оборудование для этих центров.

Все эти мероприятия реализуются в рамках национального проекта. Снижается показатель запущенности онкозаболеваний. Активная выявляемость на ранней стадии в регионе превышает показатели РФ и ЦФО, составила в 2018 году 29,2%. Снижается показатель запущенности болезни

«Борьбе с онконологией – приоритетное внимание. По поручению Губернатора мы приступили к разработке проектно-сметной документации для строительства нового областного онкологического центра», - сказал Андрей Третьяков.

ИСТОЧНИК KP.RU