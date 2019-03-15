2019-03-15T15:24:47+03:00
Общество

Младенческая смертность в Тульской области снизилась на небывалый уровень

Юлия КУДЫМОВА
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Показатели смертности в Тульской области имеют четкую тенденцию к снижению. По предварительным данным в регионе смертность снизилась на 2,3%, младенческая смертность на 31%. Число младенческих смертей ниже общероссийских показателей. Это стало возможно благодаря внедрению современным методов диагностики состояния плода и матери, пересмотр маршрутизации беременных для родоразрешения и жесткий контроль за ее соблюдением позволили снизить смертность на небывалый уровень.

Для снижения смертности от болезней системы кровообращения пересмотрена маршрутизация пациентов с инфарктом и инсультом. Пациента сразу транспортируют в учреждение, оснащенное по всем стандартам для качественного и своевременного оказания помощи. На базе Тульской областной клинической больницы и Новомосковской городской клинической больницы функционируют ангиографы, которые позволяют незамедлительно оказать помощь и спасти жизнь пациенту.

- В начале 2019 года в Областной клинической больнице проведена уникальная операция с использованием современного ангиографа. Наши врачи впервые выполнили и тромбоэкстракцию при инсульте – удаление тромба из сонной артерии, - сообщил глава минздрава Тульской области.

Андрей Третьяков также рассказал, что в 2018 году высокотехнологичная медицинская помощь оказана 11 581 жителю области. В минувшем году в Тульской области была впервые проведена операция по трансплантации почки от человека к человеку. Обе операции прошли успешно.

По итогам года смертность от болезней системы кровообращения снизилась на 12%, сохранена 1341 жизнь. Показатель смертности от заболеваний этой группы составил 664,4 на 100 000 жителей в 2018 году против 749,4 в 2017 году. Смертность от инфаркта миокарда уменьшилась 12,3%. Показатель смертности составляет 32,2 на 1 тыс. человек против 36,5 в 2017 году.

ИСТОЧНИК KP.RU

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