В Тульской области откроют 10 ФАПов
Сельское здравоохранение
В настоящий момент в Тульской области функционирует 358 фельдшерско-акушерских пунктов. За прошедший год было открыто 20 новых ФАПов, 2 врачебные амбулатории, 1 офис врача общей практики. Еще 12 ФАПов были капитально отремонтированы. Приобретено 12 автомобилей для фельдшеров и медицинских сестер.
В марте было передано десять новых машин для сельских медработников. Это очень удобно для тех работников, кто обслуживает несколько населенных пунктов.
В этом году будет открыто еще 10 новых ФАПов, тем самым будет полностью закрыта потребность в первичной медико-санитарной помощи в районах Тульской области.
ИСТОЧНИК KP.RU