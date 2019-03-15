В Тульской области откроют 10 ФАПов

СЕГОДНЯ 15:23 2019-03-15T15:23:11+03:00

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Сельское здравоохранение

В настоящий момент в Тульской области функционирует 358 фельдшерско-акушерских пунктов. За прошедший год было открыто 20 новых ФАПов, 2 врачебные амбулатории, 1 офис врача общей практики. Еще 12 ФАПов были капитально отремонтированы. Приобретено 12 автомобилей для фельдшеров и медицинских сестер.

В марте было передано десять новых машин для сельских медработников. Это очень удобно для тех работников, кто обслуживает несколько населенных пунктов.

В этом году будет открыто еще 10 новых ФАПов, тем самым будет полностью закрыта потребность в первичной медико-санитарной помощи в районах Тульской области.

ИСТОЧНИК KP.RU