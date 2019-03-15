В Тульской области пенсионерка заплатит штраф за оскорбление школьницы

СЕГОДНЯ 15:20 2019-03-15T15:23:41+03:00

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В Узловой суд привлек к административной ответственности 61-летнюю жительницу Новосибирска, проживающую без регистрации в Узловском районе.

В ходе судебного заседания установлено, что днем 27 декабря 2018 года школьница возвращалась с учебы. Увидев девушку, соседка начала оскорблять ее и кидать ей под ноги снег. После этого несовершеннолетняя и ее законный представитель обратились с заявлением в прокуратуру района.

Суд назначил женщине штраф в размере 1 000 рублей, сообщает прокуратура области.

ИСТОЧНИК KP.RU