В Тульской области пенсионерка заплатит штраф за оскорбление школьницы
Женщина также кидала девушке под ноги снег
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В Узловой суд привлек к административной ответственности 61-летнюю жительницу Новосибирска, проживающую без регистрации в Узловском районе.
В ходе судебного заседания установлено, что днем 27 декабря 2018 года школьница возвращалась с учебы. Увидев девушку, соседка начала оскорблять ее и кидать ей под ноги снег. После этого несовершеннолетняя и ее законный представитель обратились с заявлением в прокуратуру района.
Суд назначил женщине штраф в размере 1 000 рублей, сообщает прокуратура области.
ИСТОЧНИК KP.RU