В Туле уровень воды в Упе опустился до 35 см
Городские спасатели осуществляют мониторинг паводковой ситуации
Фото: Алексей ФОКИН
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В Туле уровень воды в Упе опустился на 5 см и составляет сейчас 35 см. Это связано с устойчивыми погодными условиями.
Напомним, глава администрации города Евгений Авилов поручил ежедневно проводить мониторинг паводковой ситуации и уровня воды. Его осуществляют специалисты МУ «Центр гражданской защиты и спасательных работ города Тулы».
ИСТОЧНИК KP.RU