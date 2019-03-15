В Туле уровень воды в Упе опустился до 35 см

СЕГОДНЯ 14:56 2019-03-15T14:58:40+03:00

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В Туле уровень воды в Упе опустился на 5 см и составляет сейчас 35 см. Это связано с устойчивыми погодными условиями.

Напомним, глава администрации города Евгений Авилов поручил ежедневно проводить мониторинг паводковой ситуации и уровня воды. Его осуществляют специалисты МУ «Центр гражданской защиты и спасательных работ города Тулы».

ИСТОЧНИК KP.RU