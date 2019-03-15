2019-03-15T14:43:26+03:00
Общество

В Туле на торговцев-нелегалов составили четыре протокола

В Пролетарском округе прошел рейд по пресечению несанкционированной торговли
Мария ВЛАСОВА
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14 марта в Туле составили 4 протокола об административном правонарушении за торговлю в неустановленных местах. Сотрудники главного управления по Пролетарскому территориальному округу провели рейд на улице Марата.

Напомним, за торговлю в неустановленных местах грозит предупреждением или наложением административного штрафа от 1 тысячи до 5 тысяч рублей; на должностных лиц - от 5 тысяч до 10 тысяч рублей; на юридических лиц - от 7 тысяч до 70 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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