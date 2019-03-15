Дело об убийстве пропавшего парня в Тульской области направили в суд

СЕГОДНЯ 14:22 2019-03-15T14:23:14+03:00

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Суворовский межрайонный следственный отдел СУ СК РФ по Тульской области завершил расследование уголовного дела. 25-летнего мужчину обвиняют в убийстве.

Длительное время потерпевший числился без вести пропавшим. Его искали силовики и волонтеры. В ноябре 2018 года полицейские установили личность подозреваемого в убийстве. Им оказался 25-летний житель Суворова. Через некоторое время было обнаружено и тело потерпевшего с видимыми признаками насильственной смерти.

По версии следствия, ночью 29 октября 2018 года на автомобильной парковке неподалеку от ул. Ленинского Юбилея в Суворове обвиняемый и потерпевший поссорились. Мужчина избил потерпевшего. После этого потерпевший ушел с места происшествия, а обвиняемый проследовал за ним на автомобиле.

Спустя некоторое время мужчины встретились вновь около домов по ул. Буденного. Словесная перепалка переросла в драку. Обвиняемый снова избил потерпевшего. Когда тот упал, мужчина задушил его. Тело он погрузил в автомобиль и выехал в сторону пос. Старое Ханино, где его захоронил.

Обвиняемый заключен под стражу. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU