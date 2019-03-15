2019-03-15T14:23:14+03:00
Происшествия

Дело об убийстве пропавшего парня в Тульской области направили в суд

Обвиняемый заключен под стражу
Мария ВЛАСОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Суворовский межрайонный следственный отдел СУ СК РФ по Тульской области завершил расследование уголовного дела. 25-летнего мужчину обвиняют в убийстве.

Длительное время потерпевший числился без вести пропавшим. Его искали силовики и волонтеры. В ноябре 2018 года полицейские установили личность подозреваемого в убийстве. Им оказался 25-летний житель Суворова. Через некоторое время было обнаружено и тело потерпевшего с видимыми признаками насильственной смерти.

По версии следствия, ночью 29 октября 2018 года на автомобильной парковке неподалеку от ул. Ленинского Юбилея в Суворове обвиняемый и потерпевший поссорились. Мужчина избил потерпевшего. После этого потерпевший ушел с места происшествия, а обвиняемый проследовал за ним на автомобиле.

Спустя некоторое время мужчины встретились вновь около домов по ул. Буденного. Словесная перепалка переросла в драку. Обвиняемый снова избил потерпевшего. Когда тот упал, мужчина задушил его. Тело он погрузил в автомобиль и выехал в сторону пос. Старое Ханино, где его захоронил.

Обвиняемый заключен под стражу. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В тульскую деревню Хопилово вывозили загрязненный снег
В Туле ведется ремонт дорог по 16 адресам
В Туле чествовали работников сферы ЖКХ
18 марта в Туле пройдет плановое отключение светофоров
В Тульской области зарплаты медперсонала значительно выросли
Особое внимание в Тульской области уделяется борьбе с онкологией
Младенческая смертность в Тульской области снизилась на небывалый уровень
В Тульской области откроют 10 ФАПов
В Тульской области пенсионерка заплатит штраф за оскорбление школьницы
В Туле уровень воды в Упе опустился до 35 см
В Туле на торговцев-нелегалов составили четыре протокола
В Туле планируется построить ФОК на две тысячи мест
В Алексине произошел пожар в бане
15 марта в Туле отремонтируют дороги на ул. М. Тореза, Бондаренко, Оборонной
В Туле назовут лучшего web-разработчика
В Туле проходит финал образовательного проекта «Мама-предприниматель»
Тульские коммунальные службы переходят на весенне-летний режим работы
Силовики задержали двоих наркоторговцев в Тульской области
В Тульской области максимальный за последние 19 лет сев озимых культур