В Туле планируется построить ФОК на две тысячи мест

СЕГОДНЯ 12:57 2019-03-15T12:57:42+03:00

На заседании региональной инвестиционной комиссии была рассмотрена заявка о предоставлении земельного участка для строительства комплекса

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В Туле планируется построить физкультурно-оздоровительный комплекс на 2 000 мест. Об этом говорили 14 марта на заседании региональной инвестиционной комиссии.

В здании ФОКа предполагается разместить универсальный зал для игровых видов спорта и легкоатлетический манеж. Помимо тренировок, в нем могут проходить соревнования регионального уровня по баскетболу, волейболу и легкой атлетике.

Проект предусматривает создание более 50 рабочих мест.

ИСТОЧНИК KP.RU