В Алексине произошел пожар в бане

СЕГОДНЯ 12:37 2019-03-15T12:37:25+03:00

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15 марта 2019 года, в 08:53 в службу спасения сообщили о пожаре в бане, расположенной по адресу: Тульская область, г. Алексин, д. Новоселки.

На место происшествия незамедлительно выехали пожарные расчеты ПСЧ-28, ПЧ-99 и ПЧ-59.

Пламя удалось погасить за 3 минуты.

Пострадавших нет.

В результате происшествия баня сгорела полностью.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 7 человек и 3 единицы техники.

Причина пожара в Тульской области выясняется.

ИСТОЧНИК KP.RU