В Алексине произошел пожар в бане
Причина пожара в Тульской области выясняется
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15 марта 2019 года, в 08:53 в службу спасения сообщили о пожаре в бане, расположенной по адресу: Тульская область, г. Алексин, д. Новоселки.
На место происшествия незамедлительно выехали пожарные расчеты ПСЧ-28, ПЧ-99 и ПЧ-59.
Пламя удалось погасить за 3 минуты.
Пострадавших нет.
В результате происшествия баня сгорела полностью.
Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 7 человек и 3 единицы техники.
Причина пожара в Тульской области выясняется.
ИСТОЧНИК KP.RU