15 марта в Туле отремонтируют дороги на ул. М. Тореза, Бондаренко, Оборонной
В областном центре продолжается аварийно-восстановительный ремонт
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15 марта в Туле отремонтируют дороги литым асфальтом на ул. М. Тореза, Одоевском путепроводе, Бондаренко, Оборонной (от ул. Староникитской до Новомосковского шоссе), Вересаева, Оружейной, Бондаренко, Арсенальной и др.
14 марта привели в порядок 450 кв. м дорожного полотна. Работы велись на ул. М. Горького (от ул. Октябрьской до Штыковой), ул. Шоссейной, ул. Вересаева, Бондаренко, Заводской (пос. Плеханово) и др.
ИСТОЧНИК KP.RU