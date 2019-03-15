СЕГОДНЯ 12:16 2019-03-15T12:20:04+03:00

С 4 по 20 апреля в областном центре пройдет конкурс TULA WEB CUP 2019

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В Туле назовут лучшего web-разработчика. С 4 по 20 апреля в областном центре пройдет конкурс TULA WEB CUP 2019.

В номинации «Tula Web Cup programmer» могут принять участие жители региона от 14 лет. Дети, не достигшие 18 лет на момент подачи заявки, допускаются к участию с согласия родителей (законных представителей).

Номинация «Лучший разработчик WEB и мультимедийных приложений» рассчитана на специалистов старше 21 года, работающих в сфере информационных технологий не менее 3 лет, а также на студентов, обучающихся по специальности «Информатика и вычислительная техника».

Для участия в конкурсе необходимо до 4 апреля зарегистрироваться на сайте, выполнить домашнее задание (оно придет на электронную почту после регистрации) и отправить результаты по адресу info@dev2019.ru до 00:00 11 апреля.

Финальный этап конкурса пройдет 20 апреля.

ИСТОЧНИК KP.RU