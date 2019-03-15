2019-03-15T11:59:43+03:00
Общество

В Туле проходит финал образовательного проекта «Мама-предприниматель»

Виктория ЯКУШИНА
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В Туле в четвертый раз проходит бизнес-проект «Мама-предприниматель». В этом году он собрал 30 участниц.

Предпринимательницы прошли обучение в форме пятидневного тренинга-интенсива с погружением в деловую среду, разработкой бизнес-планов и менторской поддержкой.

Заключительным этапом обучения стал конкурс бизнес-проектов. 15 марта по результатам оценки экономической обоснованности, оригинальности и социальной значимости бизнес-проектов экспертное жюри выберет победителя, который получит гранта в размере 100 000 рублей на открытие собственного бизнеса.

В жюри вошли представители органов исполнительной власти, организаций инфраструктуры поддержки, «ОПОРЫ РОССИИ», Корпорации малого и среднего предпринимательства, представители бизнес-сообщества.

В Туле проходит финал образовательного проекта «Мама-предприниматель».

ИСТОЧНИК KP.RU

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