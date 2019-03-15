В Туле проходит финал образовательного проекта «Мама-предприниматель»
В Туле в четвертый раз проходит бизнес-проект «Мама-предприниматель». В этом году он собрал 30 участниц.
Предпринимательницы прошли обучение в форме пятидневного тренинга-интенсива с погружением в деловую среду, разработкой бизнес-планов и менторской поддержкой.
Заключительным этапом обучения стал конкурс бизнес-проектов. 15 марта по результатам оценки экономической обоснованности, оригинальности и социальной значимости бизнес-проектов экспертное жюри выберет победителя, который получит гранта в размере 100 000 рублей на открытие собственного бизнеса.
В жюри вошли представители органов исполнительной власти, организаций инфраструктуры поддержки, «ОПОРЫ РОССИИ», Корпорации малого и среднего предпринимательства, представители бизнес-сообщества.
В Туле проходит финал образовательного проекта «Мама-предприниматель».
ИСТОЧНИК KP.RU