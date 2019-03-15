Тульские коммунальные службы переходят на весенне-летний режим работы
В уборке городских улиц задействовано 49 единиц техники и 66 человек
Фото: Администрация города Тулы
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Коммунальные службы Тулы переходят на весенне-летний режим работы. Это связно с погодными условиями и установившимся температурным режимом.
15 марта в уборке городских улиц от смета и пыли задействовано 49 единиц техники и 66 человек.
Работы проводятся на проспекте Ленина, ул. Староникитской, Болдина, Красноармейском проспекте, 9 Мая, Свободы, Агеева, Дм. Ульянова, Луначарского и других.
ИСТОЧНИК KP.RU