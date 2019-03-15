2019-03-15T11:48:09+03:00
Происшествия

Силовики задержали двоих наркоторговцев в Тульской области

В отношении каждого из мужчин возбуждены и расследуются уголовные дела
Виктория ЯКУШИНА
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Фото: пресс-служба УМВД России по Тульской областиФото: пресс-служба УМВД России по Тульской области
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В Новомосковске полицейские задержали подозреваемых в незаконном наркообороте.

Оказалось, 22-летний мужчина со своим 24-летним другом передвигались по Новомосковску на автомобиле "ВАЗ-2109" и сбывали наркотики путем "закладок". Вещества предназначались для "покупателей" разных интернет-магазинов.

Задержать подозреваемых стражам порядка помогло спецподразделение УКОН. У 22-летнего мужчины при личном досмотре и в автомобиле нашли 27 полимерных свертков с "запрещенкой - производным метилэфедрона и психотропным веществом амфетамин.

У второго мужчины изъяли шесть свертков с амфетамином, а дома у него нашли более 300 грамм различных наркотических средств, расфасованных по пакетикам, электронные весы и другие принадлежности для сбыта наркотиков.

- В отношении каждого из мужчин возбуждены и расследуются уголовные дела. В ходе расследования полицейские выяснят все детали противоправной деятельности подозреваемых, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тульской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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