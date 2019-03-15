В Тульской области максимальный за последние 19 лет сев озимых культур

СЕГОДНЯ 11:39 2019-03-15T11:40:48+03:00

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В этом году сев озимых культур в Тульской области максимальный за последние 19 лет. О готовности региона к посевной говорили 14 марта на совещании с руководителями агропромышленных предприятий региона.

Отмечено, что плановая посевная площадь составит более 885 тыс. га. Показатель больше на 51 тыс. га, чем годом ранее.

Глава региона отметил, что во время полевых работ есть трудности с соблюдением требований по перемещению сельскохозяйственной техники по автодорогам и поручил министру сельского хозяйства Тульской области Дмитрию Миляеву найти решение вопроса.

ИСТОЧНИК KP.RU