В Тульской области к 2024 году увеличат объемы экспорта до 323 млн долларов

СЕГОДНЯ 11:15 2019-03-15T11:16:53+03:00

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В Тульской области к 2024 году планируют увеличить объемы экспорта до 323 млн долларов в рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт». Экспорт продукции АПК в 2018 году составил 141 млн долларов или 117% к уровню 2017 года. Об этом говорили на совещании под руководством губернатора с руководителями агропромышленных предприятий региона.

В настоящий момент в регионе для экспорта аттестованы 32 предприятия.

На совещании было отмечено, что наращивание экспорта зависит от дальнейшего развития действующих хозяйств, а также от успешного завершения инвестиционных проектов.

Всего в регионе реализуется порядка 30 проектов на общую сумму 100 млрд рублей. Только в 2018 году подписано 13 инвестиционных соглашений на сумму 24,3 млрд рублей, а на последнем форуме в Сочи – еще ряд соглашений на сумму свыше 7,5 млрд рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU