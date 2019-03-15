В Туле предлагают расширить улицу Советскую

СЕГОДНЯ 11:12 2019-03-15T11:36:26+03:00

По мнение специалистов, это снизит аварийность на 5-10%

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В рамках комплексной организации дорожного движения в Туле была разработана стратегия развития дорожной сети. Одним из предложений разработчика с целью оптимизации дорожного трафика было предложено расширить проезжую часть улицы Советская. Об этом сообщили на заседании комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения под председательством главы администрации города Тулы Евгения Авилова.

Несмотря на небольшую протяженность - 3,5 километра - улица Советская соединяет четыре района, по ней проходят около 60 маршрутов общественного транспорта.

Вместе с расширением предлагается обособить трамвайные пути, сделать карманы для общественного транспорта, настроить светофоры, обустроить паркинг.

По мнение специалистов, это поможет снизить аварийность на 5-10%, скорость трамваев повысить на 50%, другого транспорта - на 15-20%.

ИСТОЧНИК KP.RU