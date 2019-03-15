Под Тулой парень на "Ладе Весте" слетел в кювет
В результате ДТП в Тульской области водитель пострадал
Фото: УГИБДД России по Тульской области
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14 марта 2019 года, в 23:25 на 282 километре автодороги М-4 «Дон» Воловского района Тульской области произошло ДТП.
23-летний молодой человек на автомобиле «Lada Vesta», по предварительной информации, не справился с управлением, слетел в кювет и опрокинулся.
В результате ДТП в Тульской области пострадал водитель автомобиля «Lada», который с различными телесными повреждениями был госпитализирован.
ИСТОЧНИК KP.RU