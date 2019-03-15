Под Тулой парень на "Ладе Весте" слетел в кювет

СЕГОДНЯ 11:06 2019-03-15T11:06:44+03:00

В результате ДТП в Тульской области водитель пострадал

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14 марта 2019 года, в 23:25 на 282 километре автодороги М-4 «Дон» Воловского района Тульской области произошло ДТП.

23-летний молодой человек на автомобиле «Lada Vesta», по предварительной информации, не справился с управлением, слетел в кювет и опрокинулся.

В результате ДТП в Тульской области пострадал водитель автомобиля «Lada», который с различными телесными повреждениями был госпитализирован.

ИСТОЧНИК KP.RU