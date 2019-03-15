На Чмутова в Туле "Хендай" протаранил "Тойоту"

СЕГОДНЯ 10:57 2019-03-15T11:07:40+03:00

В результате ДТП в Туле пострадал мужчина

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14 марта 2019 года, в 13:50 на улице Чмутова города Тулы произошло ДТП.

38-летний мужчина на автомобиле «Hyundai Accent», по предварительной информации, столкнулся с автомобилем «Toyota Celika», под управлением мужчины 33 лет.

В результате ДТП в Туле пострадал водитель автомобиля «Toyota». Он получил различные телесные повреждения и после оказания медицинской помощи был отпущен.

ИСТОЧНИК KP.RU