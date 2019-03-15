Телефонные мошенники обманули тулячку на 130 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 10:46 2019-03-15T10:46:45+03:00

Полицейские в очередной раз напоминают гражданам о необходимости быть внимательными в случаях, когда неизвестные по телефону пытаются выяснить реквизиты банковских карт

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Накануне жертвой телефонного мошенничества стала 42-летняя жительница Тулы.

Собеседник сообщил ей, что он - работник службы безопасности банка, владельцем карты которого женщина является.

Во время разговора ему удалось убедить тулячку сообщить ему реквизиты карты якобы для проверки имеющихся сведений из базы данных. Получив всю необходимую информацию, звонивший прекратил беседу, а позже женщина обнаружила списание с ее счета 130 тысяч рублей.

Поняв, что стала жертвой мошенничества, она обратилась в полицию. Стражи порядка в настоящее время выясняют все обстоятельства произошедшего.

- Сотрудники УМВД России по Тульской области очередной раз напоминают гражданам о необходимости быть внимательными в случаях, когда неизвестные по телефону пытаются выяснить реквизиты банковских карт. При этом важно знать, что работникам банка, которыми чаще всего представляются звонящие собеседники, запрещено запрашивать сведения о картах. Поэтому при подобных просьбах следует немедленно прекратить разговор, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тульской области.

ИСТОЧНИК KP.RU