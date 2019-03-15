В деревне Каменка загорелись дом и пристройка
Причина пожара в Тульской области выясняется
Фото: ГУ МЧС России по Тульской области
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14 марта 2019 года, в 19:34 в деревне Каменка Заокского района Тульской области загорелись дом и пристройка.
На место происшествия незамедлительно выехали пожарные расчеты ПЧ-99, ПСЧ-42 и ПЧ-36.
Пламя удалось погасить за 4 минуты.
Пострадавших нет.
В результате происшествия дом и пристройка сгорели полностью.
Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 6 человек и 3 единицы техники.
Причина пожара в Тульской области выясняется.
ИСТОЧНИК KP.RU