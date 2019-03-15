В деревне Каменка загорелись дом и пристройка

СЕГОДНЯ 10:26 2019-03-15T10:27:33+03:00

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14 марта 2019 года, в 19:34 в деревне Каменка Заокского района Тульской области загорелись дом и пристройка.

На место происшествия незамедлительно выехали пожарные расчеты ПЧ-99, ПСЧ-42 и ПЧ-36.

Пламя удалось погасить за 4 минуты.

Пострадавших нет.

В результате происшествия дом и пристройка сгорели полностью.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 6 человек и 3 единицы техники.

Причина пожара в Тульской области выясняется.

ИСТОЧНИК KP.RU