Пожаре в даче на улице Фестивальной в Туле тушили 10 человек

СЕГОДНЯ 10:24 2019-03-15T10:24:50+03:00

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14 марта 2019 года, в 20:14 в службу спасения сообщили о пожаре в даче на улице Фестивальная в ГО Тула.

На место происшествия незамедлительно выехали два пожарных расчета ПСЧ-2 и один расчет ОП ПСЧ-2.

Пламя удалось погасить за 6 минут.

Пострадавших нет.

В результате происшествия дача сгорела полностью.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 10 человек и 3 единицы техники.

Причина пожара в Туле устанавливается.

ИСТОЧНИК KP.RU