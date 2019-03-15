Пожаре в даче на улице Фестивальной в Туле тушили 10 человек
Причина пожара в Туле устанавливается
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14 марта 2019 года, в 20:14 в службу спасения сообщили о пожаре в даче на улице Фестивальная в ГО Тула.
На место происшествия незамедлительно выехали два пожарных расчета ПСЧ-2 и один расчет ОП ПСЧ-2.
Пламя удалось погасить за 6 минут.
Пострадавших нет.
В результате происшествия дача сгорела полностью.
Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 10 человек и 3 единицы техники.
Причина пожара в Туле устанавливается.
ИСТОЧНИК KP.RU