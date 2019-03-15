За сутки в Туле нашли шесть "резиновых квартир"
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За минувшие сутки сотрудники тульской полиции выявили в городе сразу шесть фактов фиктивной постановки на учет иностранцев.
Во всех случаях жители областной столицы ставили на учет иностранных граждан в своих жилищах, но не предоставляли им фактических мест для проживания, что является нарушением закона.
Суммарно подобным образом на учет был поставлен 21 иностранец.
По всем случаям полицейские проводят процессуальные проверки и выясняют все детали происшествий.
ИСТОЧНИК KP.RU