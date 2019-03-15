В Туле пройдет круглый стол «Проверка контрагентов»

СЕГОДНЯ 09:48 2019-03-15T09:48:43+03:00

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В Туле проводится круглый стол, на котором расскажут, как самостоятельно проверить контрагента и избежать убытков, а также субсидиарной ответственности вследствие его недобросовестных действий.

Кроме того, в рамках юридической консультации эксперты ООО «Крючков и Партнёры» ответят на ваши вопросы, которые можно предварительно направить на электронную почту al71112@yandex.ru с темой «Круглой стол — вопросы».

Встреча пройдёт 30 марта 2019 (суббота) с 12:00 по 16:00 по адресу Тульская обл. г. Тула, ул. Путейская, д.3. Конференц-зал второго этажа.

Программа встречи

1. «Проверь себя и контрагента» - выступает заместитель генерального директора ООО «Коммерсантъ КАРТОТЕКА» Махноносов Эдуард Викторович.

2. «Регистрация в качестве ИП и регистрация юридического лица при помощи ЭП» - выступает специалист Удостоверяющего центра kartoteka.ru. Кудрявцев Виталий Дмитриевич.

3. «Безопасное осуществление платежей в реалиях современного законодательства» - выступают Руководитель направления Обслуживание юридических лиц Тульского Худякова Марина Сергеевна и Руководитель Малого бизнеса Ктиторов Антон Евгеньевич Тульского РОО АО «Банк ДОМ.РФ».

4. Юридическая консультация от специалистов группы компаний ООО «Крючков и партнёры»

Модератор круглого стола: Александр Николаевич Крючков – директор группы компаний ООО «Крючков и партнёры» (официальный представитель Вестника государственной регистрации) аудитор, арбитражный управляющий, кандидат наук.

Контактные данные исполнителей: тел. 8-953-443-9009 тел. 8-915-687-04-26 раб.почта al71112@yandex.ru

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