В поселке Черепеть вспыхнула баня

СЕГОДНЯ 09:43 2019-03-15T09:43:14+03:00

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14 марта 2019 года в 22:51 в службу спасения сообщили о пожаре в бане расположенной по адресу: Тульская область, Суворовский район, п. Черепеть, ул. Молодежная.

На место происшествия незамедлительно выехали два пожарных расчета ПСЧ-73.

Пламя удалось погасить за 12 минут.

Пострадавших нет.

В результате происшествия баня сгорела полностью.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 5 человек и 2 единицы техники.

Причина пожара в Тульская области выясняется.

ИСТОЧНИК KP.RU