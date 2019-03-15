В поселке Черепеть вспыхнула баня
Причина пожара в Тульская области выясняется
Фото: ГУ МЧС России по Тульской области
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14 марта 2019 года в 22:51 в службу спасения сообщили о пожаре в бане расположенной по адресу: Тульская область, Суворовский район, п. Черепеть, ул. Молодежная.
На место происшествия незамедлительно выехали два пожарных расчета ПСЧ-73.
Пламя удалось погасить за 12 минут.
Пострадавших нет.
В результате происшествия баня сгорела полностью.
Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 5 человек и 2 единицы техники.
Причина пожара в Тульская области выясняется.
ИСТОЧНИК KP.RU