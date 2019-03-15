В Тульской области 61-летнюю женщину осудили за оскорбление соседки-подростка
Женщине назначили наказание в виде штрафа
Фото: Алексей ФОКИН
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61-летня жительница Новосибирска, проживающая без регистрации в Узловском районе Тульской области, осуждена за оскорбление подростка.
Как выяснилось, 27 декабря 2018 года средь бела дня несовершеннолетняя возвращалась с учебы, а правонарушительница, ее соседка, стала кидать ей под ноги снег, при этом нецензурно высказываясь в ее сторону.
После случившегося девочка и ее законный представитель обратились с заявлением в прокуратуру района.
За содеянное суд назначил правонарушительнице наказание в виде административного штрафа в размере 1000 рублей.
Постановление суда пока не вступило в законную силу.
ИСТОЧНИК KP.RU