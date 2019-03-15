В Алексине пять человек тушили горящее здание

СЕГОДНЯ 09:30 2019-03-15T09:30:34+03:00

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15 марта 2019 года, в 02:36 на улице Железнодорожная в Алексине произошел пожар в кирпичном здании.

На место происшествия незамедлительно выехали пожарные расчеты ПСЧ-28 и ПСЧ-17.

Пламя удалось погасить за 3 минуты.

Пострадавших нет.

В результате происшествия в здании обгорел верстак и деревянные поддоны на площади 2 кв.м.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 5 человек и 2 единицы техники.

Причина пожара в Тульской области устанавливается.

ИСТОЧНИК KP.RU