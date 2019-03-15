В поселке Первомайский загорелись "Тойота" и "Фольксваген"

СЕГОДНЯ 09:11 2019-03-15T09:12:13+03:00

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15 марта 2019 года, в 03:13 в службу спасения сообщили о пожаре в автомобилях "Тойота" и "Фольксваген", расположенных по адресу: Тульская область, Щекинский район, п. Первомайский, ул. Комсомольская.

На место происшествия незамедлительно выехали два пожарных расчета ПСЧ-31.

Пламя удалось погасить за 3 минуты.

Пострадавших нет.

В результате происшествия в первом автомобиле выгорел моторный отсек, салон, частично повреждено лакокарсоточное покрытие. Во втором автомобиле деформирован передний бампер.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 7 человек и 2 единицы техники.

Причина пожара устанавливается.

ИСТОЧНИК KP.RU