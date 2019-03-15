В поселке Первомайский загорелись "Тойота" и "Фольксваген"
15 марта 2019 года, в 03:13 в службу спасения сообщили о пожаре в автомобилях "Тойота" и "Фольксваген", расположенных по адресу: Тульская область, Щекинский район, п. Первомайский, ул. Комсомольская.
На место происшествия незамедлительно выехали два пожарных расчета ПСЧ-31.
Пламя удалось погасить за 3 минуты.
Пострадавших нет.
В результате происшествия в первом автомобиле выгорел моторный отсек, салон, частично повреждено лакокарсоточное покрытие. Во втором автомобиле деформирован передний бампер.
Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 7 человек и 2 единицы техники.
Причина пожара устанавливается.
ИСТОЧНИК KP.RU