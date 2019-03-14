В Тульской области женщина получила срок за публичное оскорбление полицейского

СЕГОДНЯ 17:52 2019-03-14T17:52:12+03:00

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Суд признал виновной 46-летнюю жительницу г. Щекино в публичном оскорблении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей.

В помещении стационарного поста полиции, куда она была доставлена за совершение административного правонарушения, женщина несколько раз оскорбила правоохранителя. Таким образом она отреагировала на законные требования сотрудника полиции.

Суд назначил жительнице районного центра 7 месяцев исправительных работ с удержанием из заработанной платы осужденной в доход государства 10 % ежемесячно.

ИСТОЧНИК KP.RU