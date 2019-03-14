В Туле пройдут семинары «Стратегические сессии»

СЕГОДНЯ 17:46 2019-03-14T17:46:43+03:00

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С 14 марта 2018 года, начинается серия обучающих семинаров для представителей образовательных организаций, подведомственных управлению образования администрации города Тулы, по повышению профессиональных компетенций «Стратегические сессии».

Семинары проводятся представителями государственного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования Тульской области «Институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования Тульской области».

Принять участие в семинарах могут руководители образовательных организаций, заместители директора, старшие воспитатели и руководители школьных методических объединений.

Первый семинар состоится 14 марта в 15:00 на базе Центра образования № 20 по адресу: г. Тула, проспект Ленина, 89.

Семинары «Стратегические сессии» продлятся до конца марта.

ИСТОЧНИК KP.RU