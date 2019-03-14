2019-03-14T17:46:22+03:00
Общество

15 марта в Туле запретят остановку транспорта по ряду адресов

Об этом сообщает Управление по транспорту и дорожному хозяйству администрации города Тулы
Виктория ЯКУШИНА
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15 марта 2019 года, в Туле будет запрещена остановка и стоянка всех видов транспорта:

а) с 8:00 до 16:00 на территории, прилегающей к МБДОУ «Центр развития ребенка - детский сад № 7», расположенного по адресу: Ленинский район, с. Осиновая Гора, мкр. Левобережный, Второй Восточный проезд, д.2;

б) с 8:00 до 15:30 на территории, прилегающей к ГУ ТО «Комплексный центр социального обслуживания населения № 1», расположенного по адресу: г. Тула, ул. Макаренко, д.9;

в) с 8:00 до 15:00 на территории, прилегающей к ОО ТОЕБЦ «Хасдэй Нэшама» /«Милосердие»/, расположенного по адресу: г. Тула, ул. Свободы, д.41.

ИСТОЧНИК KP.RU

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