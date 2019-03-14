Из-за матча "Арсенал" - "Енисей" в Туле ограничат продажу алкоголя

СЕГОДНЯ 17:41 2019-03-14T17:41:31+03:00

Об этом сообщает администрация города Тулы

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16 марта 2019 года, в Туле на Центральном стадионе пройдет матч тульского «Арсенала» с красноярским «Енисеем». Начало матча - в 19:00.

В связи с этим, в предприятиях торговли, расположенных на расстоянии менее 1000 метров от стадиона «Арсенал», будет запрещена продажа алкоголя (включая пиво, пивные напитки, сидр, пуаре, медовуху).

Ограничение будет действовать 16 марта, с 16:00 до 22:00.

ИСТОЧНИК KP.RU