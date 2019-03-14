2019-03-14T17:37:12+03:00
Общество

17 марта телемост объединит Тулу и Керчь

Виктория ЯКУШИНА
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17 марта 2019 года, в 11:00 в Центральной городской библиотеке им. Л.Н. Толстого пройдет телемост «КрымРоссия навсегда», посвященный Дню воссоединения Крыма с Россией.

Телемост объединит два города России Керчь и Тулу.

Сотрудники и читатели библиотечных систем вспомнят события февраля и марта 2014 года.

Научные сотрудники Восточно-Крымского историко-культурного заповедника и музея-усадьбы «Ясная Поляна» расскажут о содружестве двух городов и о значении Крыма в жизни и творчестве Л.Н. Толстого. История Крыма будет представлена библиотечной выставкой и обзором «Путешествие по Крымскому полуострову».

В завершении интернет-моста коллеги обсудят вопросы о дальнейшем сотрудничестве двух библиотечных систем.

Место проведения: Центральная городская библиотека им. Л.Н. Толстого (ул. Болдина, 149)

Телефон для справок: 35-53-67.

ИСТОЧНИК KP.RU

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