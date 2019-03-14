В Тульской области предприниматель пойдет под суд за махинации с землей

СЕГОДНЯ 17:35 2019-03-14T17:36:59+03:00

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СУ СК РФ по Тульской области завершил расследование уголовного дела. 38-летнего мужчину обвиняют в мошенничестве.

По версии следствия, в 2011 году предприниматель, занимающийся сельским хозяйством, заключил с администрацией МО Ясногорский район договор аренды земельного участка в деревне Бураково. А также получил разрешение на строительство ангара на его территории.

Спустя время мужчина рассказал своим знакомым, среди которых был и обвиняемый, что намерен отказаться от земельного участка. Обвиняемый знал, что собственники зданий, расположенных на земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, приобретают их по заниженной цене.

В 2012 году он получил от владельца документы на участок и ангар. Обвиняемый сообщил ложные сведения сотрудникам БТИ о том, что на арендованном земельном участке построен ангар в соответствии с проектной документацией, однако фактически его не существовало.

Затем он привез инженера по инвентаризации на заранее приисканный аналогичный характеристикам земельный участок, на котором уже был построен ангар. Инженер произвела его замеры, после чего составила кадастровый паспорт.

Далее обвиняемый получил разрешение на ввод объекта в эксплуатацию, получил документы, удостоверившие право собственности на ангар. При этом представители администрации муниципального образования также были введены в заблуждение относительно действий обвиняемого.

Цена выкупа земельного участка по льготной стоимости составила 16 929 рублей. Это значительно ниже рыночной стоимости земельного участка – 450 000 рублей.

Обвиняемый оплатил данную сумму. В январе 2013 года владелец и обвиняемый заключили договор купли-продажи земельного участка. Затем участок был зарегистрирован.

Муниципальному образованию был причинен ущерб в 450 000 рублей. Обвиняемый находится под домашним арестом. Его счета также арестованы.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU